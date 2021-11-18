Нижний Тагил, Свердловская область, 18 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в сентябре 2021 года сотрудники Росгвардии проводили обыск в одной из квартир города. Однако действия силовиков суд признал незаконными, сообщает портал Е1.ru со ссылкой на адвоката потерпевшей.

RobillardMichel Обыск

Оказалось, что сотрудники ведомства проводили обыск в отсутствии хозяйки жилья. Кроме того, Росгвардейцы спилили дверь квартиры болгаркой. Тем самым они нанесли материальный ущерб потерпевшей.

В областном суде признали незаконным постановление об обыске. Следователи преждевременно не сообщили, какие предметы хотят обнаружить. Адвокат потерпевший планирует добиваться, чтобы и процедуру обыска признали незаконной. Это позволит рассчитывать на компенсацию морального ущерба.

Отметим, обыски проводились 7 сентября 2021 года. Их причиной стала якобы причастность мужчин, проживающих в квартирах, к исчезновению директора строительной фирмы «Вагант» Александра Соломеина и его убийству. В обеих квартирах силовики спилили двери болгарками.