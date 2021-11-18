Пекин, 18 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Китайская академия инженерии (CAE) объявила 18 ноября, что 84 ученых были избраны ее новыми, членами, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

CAE является одни из ведущих академических учреждений Поднебесной. После прошедших выборов общее число академиков CAE достигло 971.

Кроме того, 20 ученых были избраны иностранными членами академии, в результате чего число иностранных академиков CAE достигло 111 человек.