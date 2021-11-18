Екатеринбург, , 07:16 — REGNUM На Среднем Урале будут судить преступников. Они устроили массовые беспорядки в колонии, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Колония



Инцидент произошёл в Каменске-Уральском в марте 2021 года в исправительной колонии №47 ГУФСИН РФ по Свердловской области. Группа осуждённых применила насилие по отношению к другим преступникам, которые находились в колонии.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается проведение следственных мероприятий. Восемь человек обвиняют в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и статьей 212 УК РФ («Призывы и участие в массовых беспорядках»). Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, сотрудники ведомства оказывают следователям СКР помощь по данному делу.