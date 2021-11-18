Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM В Екатеринбурге закрылось популярное бистро «Китай-Китай» в Театральном переулке. Заведение не выдержало испытания пандемией. Об этом на своей странице в соцсети сообщил владелец заведения Евгений Миркин.

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Он отметил, что многих людей приходилось разворачивать из заведения. У потенциальных посетителей просто не было QR-кодов. Бизнес терял выручку и в итоге не смогло преодолеть кризис.

Проект бистро запустили год назад. В него было вложено много сил и средств. Часть из них удалось отбить. Миркин поблагодарил команду за плодотворную работу.