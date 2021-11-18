Владивосток, 18 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В столице Приморского края водитель большегруза не справился с управлением на повороте и снёс шесть автомобилей. Фура опрокинулась, мужчина за рулём получил травму головы, сообщило ИА PrimaMedia.

(сс) Petr Magera Фура

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Массовое ДТП произошло в центре Владивостока. Некоторые автомобили были сильно помяты в этой аварии. Сама фура лежит на боку. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Пострадавших с серьёзными травмами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Хабаровск — Владивосток 11 октября произошло жуткое ДТП с битумовозом. Водителя разорвало на части.