Пекин, 18 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. На материковой части Китая 18 ноября было зарегистрировано шесть локальных случаев COVID-19, переданных на местном уровне, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

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Из шести местных случаев пять были зарегистрированы в городе Даляне провинции Ляонин на северо-востоке Китая, и по одному в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе, провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится в ежедневном отчете комиссии.

За прошедшие сутки также было выявлено в общей сложности 29 импортированных случаев инфекции, сообщила комиссия. Не сообщалось при этом о новых случаях гибели людей от COVID-19 или случая подозрения на инфекцию.