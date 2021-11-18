Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM В Екатеринбурге прошло закрытое совещание между властями и представителями торговых центров. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков обсудил с бизнесменами возможность отмены QR-кодов в ТЦ, сообщают СМИ.

QR-код

Mos.ru Е. Самарин

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Руководство центров просило власти отменить эту меру до утверждения федеральными властями общероссийских законов о QR-кодах. Бизнесмены заявили, что терпят огромные убытки в условиях пандемии, поэтому им нужна поддержка администрации Екатеринбурга.

Вице-губернатор пообещал доложить о проблеме начальству, пишет E1.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Окончательное решение о возможности отмены кодов в торговых центрах региона пока не принято.