Кувандык, Оренбургская область, , 07:10 — REGNUM Власти Оренбургской области приняли решение о поэтапной передаче горнолыжного комплекса ООО «Кувандык365» в государственное управление. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Горные лыжи (сс) Up-Free

Планируется, что турбаза станет государственной до 1 декабря. На базе комплекса откроют спортивную школу по зимним видам спорта «Кувандык365». Предполагается круглогодичное использование инфраструктуры объекта для тренировок и отдыха.

Губернатор Денис Паслер отметил, что популярный курорт «Кувандык 365» является важным объектом туристической инфраструктуры региона. «Потенциал у объекта огромный. Нужно организовать бесперебойное функционирование комплекса, чтобы он был востребован и летом. Открытие спортивной школы в этом плане — отличное решение», — сказал он.