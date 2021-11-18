Сингапур, 18 ноября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Бывший глава Минфина США Генри Полсон считает недопустимым разрыв экономических связей Соединённых Штатов с Китаем. Об этом он заявил 18 ноября на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Полный разрыв невозможен, а частичное нарушение, очевидно, сделает и США, и Китай, и весь остальной мир более уязвимыми к финансовым кризисам», — объяснил эксперт.

По словам Полсона, действующая министр финансов США Джанет Йеллен должна продолжить консультации с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, чтобы создать «прозрачную, гармоничную и скоординированную финансовую среду».

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Экс-министр добавил также, что сохранение Вашингтоном всех своих финансовых институтов в Китае позволит поддерживать «глобальную ведущую роль», особенно на фоне присутствия крупного иностранного капитала.