Москва, , 07:18 — REGNUM Американская фармкомпания Pfizer Inc. получила разрешение на проведение клинических исследований в России по препарату «Ритонавир». Документ выдан 12 ноября 2021 года, в исследовании примут участие 90 пациентов и 16 медучреждений, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные госреестра.

Исследования Пфайзер

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Разрешение за номером 738 выдано на вторую и третью фазы исследования. Завершить его должны к 14 марта 2023 года. От российской стороны в КИ участвует компания «Пфайзер Инновации». Последнее создано в Москве в 2015 году и принадлежит «Пфайзер ПФЕ Истерн инвестментс Б.В.» (Нидерланды) и «Пфайзер Люксембург С.А.Р.Л.» (Люксембург). Директор — Эрик Жан Франсуа Патруйярд. По открытым данным, компания была поставщиком более 150 госконтрактов в РФ на общую сумму свыше 168 млн рублей.

Участники КИ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо этого, как минимум две китайские компании — Ливзон Мабфарм Инк. и CanSino Biologics — получили разрешения на проведение клинических исследований своих вакцин в РФ.

Напомним, тесные бизнес-связи с Пфайзер имеет также компания «Петровакс Фарм», входящая в дивизион миллиардера и акционера «Норникеля» Владимира Потанина. Эта же фирма — участник исследования китайской вакцины «Конвидеция».