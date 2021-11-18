Ульяновск, 18 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Ульяновская область получит дополнительную федеральную поддержку на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Речь идёт о сумме в 1 млрд рублей. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Алексей Русских.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Глава региона подчеркнул, что ульяновское правительство продолжает «активно работать» с Минфином России в части оказания поддержки региона. Подводя итоги заседания трёхсторонней комиссии под председательством министра Антона Силуанова, которое состоялось 17 ноября, губернатор отметил, что «есть хорошие новости».

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«Принято решение выделить финансовую помощь Ульяновской области в размере более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплату заработных плат бюджетникам региона», — сообщил Алексей Русских.

По его словам, такая значительная финансовая поддержка стала результатом «длительных переговоров и консультаций» в Министерстве финансов России. Губернатор напомнил, что ранее он несколько раз встречался с министром, подчеркнув, что в результате регион «не только услышали, но и в максимально сжатые сроки оказали такую значительную помощь».

Алексей Русских поблагодарил также за поддержку спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и сенаторов.

В продолжение темы руководитель региона проинформировал, что работа с федеральными ведомствами продолжается. Региону нужен ещё 1 млрд рублей «на заработные платы работникам и отчисления в страховые фонды». Предстоит «много переговоров», но цель которых — добиться дополнительной поддержки «по целому ряду жизненно важных направлений».

«По некоторым есть предварительные договорённости. Мы ощущаем поддержку, в первую очередь, со стороны президента. Ряд проблемных тем уже удалось сдвинуть с мёртвой точки», — заявил ульяновский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Алексей Русских обозначил ключевые решения в рамках бюджетной политики 2022 года. По его мнению, нужны «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», что повысить качество жизни людей. Основные направления — долговая политика, оздоровление бюджета, наращивание доходной базы.