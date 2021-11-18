Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Организаторов «Уральской ночи музыки» могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам политика, сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений во время проведения мероприятия. Далеко не все посетители соблюдали правила в условиях коронавируса. Многие зрители не носили маски, игнорировали социальную дистанцию.

Также стало известно, что специалисты Роспотребнадзора узнали о проведении мероприятия в последний момент. Тем не менее, они нагрянули на фестиваль с проверкой.

По факту нарушений проведут проверку. Все материалы переданы в полицию.