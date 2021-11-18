Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся в Южно-Сахалинске в ночь на 18 ноября, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожар Stroypuls.ru

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 62 по улице Дружбы. Спасатели прибыли спустя пять минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени автомобиль был уже охвачен огнем. Пожар был ликвидирован,

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Оренбурге столкнулись три автомобиля, в результате чего загорелась одна из машин. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.