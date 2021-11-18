Токио, , 06:56 — REGNUM Трёхсторонние переговоры представителей США, Японии и Южной Кореи в Вашингтоне завершились без совместной пресс-конференции из-за отказа японской делегации, на фоне очередного обострения территориального спора Токио с Сеулом вокруг островов Такэсима (Токто) в Японском море. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 17 ноября заявил на регулярной пресс-конференции заявил.

Острова Токто на заднем плане (сс) Republic of Korea Armed Forces

Хирокадзу Мацуно «На фоне решительного протеста, который был выражен южнокорейской стороне из-за ситуации вокруг островов Такэсима, мы пришли к выводу, что проведение совместной пресс-конференции является неуместным».

Мацуно вновь заявил о неприемлемости действий южнокорейской стороны в отношении данных островов.

Вместе с тем, по словам чиновника, на переговорах в Вашингтоне стороны «обсудили широкий спектр вопросов». В их числе — ситуация на Корейском полуострове, совместное осуществление концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также действия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии выразило протест властям Южной Кореи в связи с поездкой начальника южнокорейского полицейского управления Ким Чхан Рёна на острова Токто в Японском море.

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