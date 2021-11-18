Киев, , 06:53 — REGNUM Получившие власть на Украине в 2014 году не стали сопротивляться воссоединению Крыма с Россией, чтобы сохранить собственное положение в Киеве, заявил 17 ноября депутат Верховной рады Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») в беседе с телеканалом RTVI.

Илья Кива 9 мая 2019 г. в Киеве с портретом героя СССР Филиппа Кивы Visem

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году», — сказал политик.

По его мнению, поступить подобным образом требовали обстоятельства. Поскольку произошёл передел власти, киевские деятели не хотели бы вмешательства России в ситуацию на Украине и предпочли промолчать.

Кива отметил также, что жители Крыма сделали свой выбор в пользу России поскольку не хотели жить в стране, «которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине правоохранители пришли с обыском к депутату рады Киве