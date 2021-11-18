Ульяновск, 18 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Ульяновске полицейские задержали двух жителей Пензенской области, которых подозревают в наркоторговле на территории двух регионов. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В полиции отмечают, что в Засвияжском районе Ульяновска при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «ГРОМ» задержаны ранее судимый мужчина и его родственница. Оба — жители Пензенской области, их подозревают в распространении наркотиков.

Мужчина 1997 года рождения вышел из колонии в сентябре 2021 года, где отбывал наказание на наркопреступление. Следствие считает, что он привлёк в качестве сообщницы свою родственницу, которая хранила у себя партии наркотических средств.

«Через так называемые «закладки» он получал крупные партии наркотиков, фасовал на более мелкие для сбыта конечному потребителю», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли 54 свёртка с наркотиками. В УМВД считают, что запрещённые средства сбывались в Ульяновской и Пензенской областях.

Мужчина арестован, его подельница находится под домашним арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор жителю Курска, который пытался доставить в регион около 3 кг синтетических наркотиков. Ему назначено девять лет.

Подробнее:Жителя Курска задержали в Ульяновской области с 3 кг наркотиков