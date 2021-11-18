Новосибирск, 18 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 18 ноября, в первой половине дня ожидается небольшой снег. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха −8…−10 °C. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирской области сегодня, 18, ноября, прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −11…−16 °C, местами −5…−10 °C.