Биробиджан, 18 ноября 2021, 06:39 — REGNUM Два ученика второго класса едва не провалились под лёд залива в Биробиджане. Детей заметили и спасли сотрудники ГУ МЧС по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе ведомства.
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Дети прыгали по тонкому льду, наблюдая за тем, как во все стороны расходятся трещины. Таким образом школьники проверяли лёд на прочность.
С детьми провели разъяснительную беседу, взяли номера телефонов их родителей. В классе, где учатся рисковавшие своей жизнью школьники, сотрудники МЧС провели урок безопасного поведения. Детям в том числе показали видео с трагическими случаями на тонком льду.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии оштрафованы нетерпеливые рыбаки, которые начали сезон лова на тонком льду. Целью рейда было выявить граждан, вышедших на лёд толщиной менее семи сантиметров.