Варшава, , 06:32 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить запуск «Северного потока — 2», чтобы Россия не получила денег за продажу энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно работать вместе ради мира, а не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы», — заявил он.

Моравецкий добавил, что Россия якобы будет использовать эти деньги для производства вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2. По мнению ряда экспертов, таким образом немецкая сторона затягивает время до формирования нового правительства в ФРГ.

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