Москва, 18 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Проверка мобильных пунктов обогрева прошла на автотрассах в нескольких регионах России. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Пункт обогрева

На автотрассах в осенне-зимний период из-за неблагоприятных метеоусловий чаще происходят чрезвычайные ситуации, возрастает риск возникновения заторов и увеличивается количество ДТП. Для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров, попавших в чрезвычайную ситуацию, на автотрассах будут организованы мобильные пункты обогрева.

Проверка состояния мобильных пунктов обогрева была проведена в Костромской, Оренбургской и Свердловской областях. Сотрудники МЧС проверили готовность, оснащённость и работоспособность мобильных пунктов. пункты будут разворачиваться во время снегопадов и на опасных участках автодорог. Здесь люди смогут обогреться, зарядить гаджеты и переждать непогоду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области спасатели готовы развернуть до 38 пунктов обогрева из-за возможной метели.