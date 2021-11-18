Новосибирск, , 06:13 — REGNUM В Новосибирской области за прошедший пожароопасный сезон на землях лесного фонда произошло 285 очагов лесных пожаров. Ликвидация пожаров в первые сутки обнаружения составила 91,6%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

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«Перехода огня с земель лесного фонда на объекты экономики и социальной инфраструктуры не допущено», — уточнил он.

По данным министра природных ресурсов и экологии области Андрея Даниленко, общее количество сил и средств пожаротушения составило 4467 человек и 2194 единицы техники. Проведено 8106 контрольно-проверочных мероприятий. По их результатам за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 277 лиц.