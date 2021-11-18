Москва, , 06:09 — REGNUM Число обнаруженных на территории России штаммов гриппа увеличилось с 70 до 200, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 ноября на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Анна Попова Government.ru

По ее словам, указанный рост произошел очень быстро. Руководитель ведомства сообщила, что в прошлом году в РФ «гриппа не было», поскольку от этого заболевания привилось около 60% жителей страны.

Попова уточнила, что 2020 год стал третьим подряд, когда в России было вакцинировано от гриппа от 50−60% взрослого и детского населения. В связи с этим, как отметила она, в стране не произошло «проэпидемичивание населения».

Однако Попова подчеркнула, что, поскольку в рассматриваемый период у людей не было контактов с вирусом, то иммунитет у них не формировался. Глава Роспотребнадзора добавила, что в 2021 году в РФ наиболее активен вирус гриппа H3N2, который появился «необыкновенно рано» — с конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Анна Попова объявила, что уровень вакцинации от гриппа в России составляет 31,5% от всего населения, а необходимо привить 60%.

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