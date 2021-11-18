Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году заключений браков стало меньше, но все церемонии проводятся максимально безопасно — с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом заявила начальник управления по делам ЗАГС региона Наталья Шустова.

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«Работают бактерицидные облучатели закрытого типа, осуществляется термометрия бесконтактным способом, проводится влажная уборка помещений, производится обработка дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей, специалистами на местах соблюдается масочный режим, производится проветривание помещений, — уточнила она. — Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак и гостей — не более восьми человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить».

Шукстова отметила, что заявление на оказание любой из услуг отделов ЗАГС — по регистрации рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления или смерти — можно подать дистанционно — через портал Госуслуг.