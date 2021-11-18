Владивосток, 18 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Арестованному 17 ноября по подозрению в педофилии депутату Заксобрания Приморского края Артёму Самсонову вызывали скорую помощь. Он объявил голодовку, что спровоцировало резкое повышение артериального давления, сообщил портал VL.ru.

Голодовка

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По словам адвоката депутата Натальи Касиловой, Артём Самсонов не согласен со следственными действиями, поэтому принял решение не принимать пищу. После объявления голодовки самочувствие депутата резко ухудшилось, пришлось вызвать скорую помощь. Артериальное давление подозреваемого поднялось до 190.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Самсонов был задержан во Владивостоке 17 ноября по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. Депутату инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет).