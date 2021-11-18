Хартум, 18 ноября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Не менее 14 протестующих погибли в Судане во время демонстраций 17 ноября, сообщает Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Сообщается, что протестные акции проходили в Хартуме, Бахри и Омдурмане. Протестующие пытались добраться до центра суданской столицы, чтобы устроить акцию возле здания правительства. Они выступали против разгона гражданских властей страны и узурпацию власти военными.

Отмечается, что протесты переросли в столкновения с силовиками. В результате беспорядков погибли не менее 14 человек. Пока официальных комментариев от властей Судана не поступало.