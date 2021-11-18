Москва, , 05:56 — REGNUM Граждане, купившие сертификат вместо настоящей вакцинации от COVID-19 могут стать источниками формирования новых штаммов SARS-CoV-2. Такое заявление сделал 17 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Учёный пояснил, что такие люди ставят под угрозу жизни своих родных и близких людей, особенно людей старшего возраста. Купивших сертификат вместо прививки Гинцбург назвал «рассадником новых штаммов».

Гинцбург отметил, что в условиях, когда вакцинация от COVID-19 полностью бесплатна и в стране действуют более 15 тыс. пунктов вакцинации, ему сложно понять людей, покупающих сертификат о вакцинации, при этом не прививаясь. По мнению специалиста, такие граждане за свои же деньги подвергают себя смертельной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург назвал вакцину, наиболее подходящую для переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет.

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