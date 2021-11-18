Москва, 18 ноября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В четверг, 18 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

В ночь на 19 ноября в Москве облачно, осадки, гололедица. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер юго-западный 6−12 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В пятницу, 19 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейской части России ожидается значительное понижение атмосферного давления.