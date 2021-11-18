Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Торговый представитель США Кэтрин Тай совершит визит в Южную Корею для обсуждения вопросов пошлин на сталь, а также проблемы с логистикой, сообщает агентство Рёнхап.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Ожидается, что Тай приедет в республику 18 ноября после четырехдневного визита в Японию. Это будет первый визит торгпреда США в Республику Корея за прошедшие десять лет. Она примет участие в заседании по свободной торговле, а также проведет переговоры с главой южнокорейского минтруда.

По данным агентства, основными вопросами, которые будет обсуждать Тай с южнокорейскими коллегами, будут вопросы укрепления логистических цепочек по поставке товаров. Также она обсудит пошлины США на импорт стали и алюминия из Южной Кореи.