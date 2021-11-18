Пекин, , 05:38 — REGNUM Китайский комедийно-саспенсный фильм «Стань кем-то» остался на вершине чарта кассовых сборов материковой части Китая 18 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 18 ноября агентство Синьхуа.

Кино Tobias Wrzal

Фильм, который рассказывает о группе разочарованных кинематографистов, намеревающихся снять новый фильм о печально известном уголовном деле, собрал 22,75 млн юаней ($3,57 млн) за 18 ноября или седьмой день проката. За ним расположился фильм «Анита», биографическая картина, рассказывающая историю жизни легендарной гонконгской певицы и актрисы Аниты Муй. На шестой день проката фильм собрал более 5,84 млн юаней.

Военный эпос «Битва при Чосинском водохранилище» занял третье место, заработав 3,24 млн юаней и увеличив общий кассовые сборы примерно до 5,64 млрд юаней спустя 49 дней после своей премьеры.