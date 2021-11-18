Москва, 18 ноября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Более высокому риску заражения коронавирусом и более тяжёлому течению заболевания COVID-19 подвержены курящие люди. Об этом 18 ноября, в Международный день отказа от курения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

В ведомстве напомнили, что согласно имеющимся данным, курильщики чаще болеют COVID-19 в тяжёлой форме. Это происходит потому, что курение негативно сказывается на работе лёгких и организму курящего человека сложнее бороться с заболеванием, вызванным коронавирусом.

Также отмечается, что при употреблении табачных изделий увеличивается вероятность заражения коронавирусом через рот. В случае заражения риск тяжёлого течения болезни у курильщиков выше, чем у некурящих, так как лёгкие курящего человека уже повреждены.

Роспотребнадзор призвал граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от болезней вызванных курением в год умирает около 5 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Болгария признана самой курящей страной Евросоюза.