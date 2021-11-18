Порт-о-Пренс, 18 ноября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В тюремной больнице умер один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах республики 17 ноября сообщает агентство EFE.

Voanews.com Жовенель Моиз

По его информации, подозреваемый умер в результате «неустановленной болезни».

Жовенель Моиз был убит 7 июля, в присутствии супруги, получившей ранения, в своей частной резиденции в столице Гаити. Согласно официальной версии, в состав преступной группы входили 26 бывших колумбийских военных. К настоящему времени число задержанных по делу об убийстве президента превысило 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая первая леди Гаити Мартина Этьен призвала государство содействовать расследованию убийства бывшего президента Жовенеля Моиза после четырёх месяцев с момента его убийства. По её словам, заказчики и организаторы убийства остаются на свободе и без страха разгуливают по улицам.