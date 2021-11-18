Куньмин, Китай, , 05:32 — REGNUM Городок Жуйли в провинции Юньнань на юго-западе Китая, где периодически возникают вспышки COVID-19, отменил взимание платы за проживание в размере 2,1 млн юаней ($328 500) для людей, которые находятся на карантине в специально отведенных местах, прежде чем покинуть город, заявил мэр города Шан Лабянь, передает 17 ноября агентство Синьхуа.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Город, который граничит с Мьянмой с трех сторон, подвержен высокому риску завоза инфекции. Чтобы свести к минимуму риск распространения COVID-19 в другие регионы, жители должны пройти централизованную изоляцию от семи до 21 дня до выезда из города. Они также должны подать заявление, чтобы получить разрешение на выезд из города.

Шан сказал во время брифинга, что город упростил процедуры выезда, в том числе сократил время ожидания заявителей, назначив персонал для обработки заявок круглосуточно. По данным местных властей, с 8 ноября по 15 ноября в городе было зарегистрировано 39 локальных и 30 импортированных случаев нового коронавируса.

«На данный момент ни один местный случай не распространился из Жуйли в другие районы», — сказал Шан.

Для решения проблем, с которыми сталкиваются жители приграничных районов и люди, на средства к существованию которых влияют правила борьбы с вирусами, мэр сказал, что город также выделил различные субсидии на общую сумму 68 млн юаней.

«Мы также обрабатываем средства, выделенные для оказания помощи 58 300 бедным домохозяйствам», — сказал он.

Шан добавил, что в городе будут проводиться бустерные прививки COVID-19 и вакцины для детей в возрасте от 3 до 11 лет в целях создания коллективного иммунитета.