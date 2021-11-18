Буэнос-Айрес, , 05:32 — REGNUM Все жители Аргентины должны привиться против коронавирусной инфекции к началу осени в Южном полушарии, заявила глава аргентинского минздрава Карла Виццотти в ходе пресс-конференции.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По ее данным, пока в республике привились 80% жителей одной дозой препарата, полный цикл вакцинации прошли около 60% жителей. При этом в Аргентине намерены вводить и бустерные дозы препаратов для тех, кто уже полностью привился против COVID-19.

«Завершить вакцинацию и начать вводить бустерные дозы сейчас очень важно, потому что мы наблюдаем пандемию среди невакцинированных в Южном полушарии», — заявила министр.

Она подчеркнула, что в Аргентине уже сформирован необходимый запас препаратов.

По последним данным, в Аргентине с начала пандемии выявили более 5,3 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли более 116 тыс. человек.