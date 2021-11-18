Пекин, , 05:26 — REGNUM Власти Пекина распорядились, чтобы местные культурные и развлекательные объекты, включая концертные площадки и интернет-кафе, работали с 75% загруженностью в целях контроля COVID-19, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Пекин

На пресс-конференции, состоявшейся в Пекине 17 ноября, сотрудник Пекинского муниципального бюро культуры и туризма Чжоу Вэйминь распорядился усилить меры по профилактике и контролю за COVID-19 на культурных и развлекательных объектах города. Начиная с 17 ноября, люди, направляющиеся в Пекин, будут подвергаться более жестким мерам контроля COVID-19.

Все, кто прибывает в город, должны предоставить отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученных в течение 48 часов до прибытия, а также зеленый код здоровья.