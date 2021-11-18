Якутск, , 05:24 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетили Якутию с официальным визитом. Их повезут в село Бясь-Кюель Горного района республики, жителям которого построили за счёт государства новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Юрий Трутнев и Алексей Чекунков также намерены встретиться с инвесторами, заинтересованными в реализации проектов в Якутии, и провести несколько совещаний. В том числе будут обсуждаться вопросы энергосбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюель 7 августа перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства для людей в кратчайшие сроки построили новые жилые здания, на деньги спонсоров были приобретены автомобили взамен сгоревших, государство закупило скот.