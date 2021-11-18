Пекин, 18 ноября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Популяция птиц в природном заповеднике Цилихайских водно-болотных угодий, крупнейшем природном заповеднике в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая, выросла примерно до 500 000 с менее чем 300 000 за последнее десятилетие, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

ru.torange.biz Белый аист

Согласно данным пресс-конференции, проведенной муниципальным правительством, в заповеднике также зафиксировано увеличение числа видов птиц со 182 десять лет назад до нынешних 258, благодаря многолетним усилиям по восстановлению и защите экологии угодий. Редкие и исчезающие виды птиц вернулись на водно-болотные угодья, а разновидности птиц, находящихся под национальной охраной первого и второго классов в Китае, за этот период увеличились с 20 до 50, включая белого аиста, евразийскую колпицу и лебедя.

Водно-болотные угодья Цилихая, расположенные в районе Нинхэ города Тяньцзиня, служат основным местом остановки для перелетных птиц в северном Китае. За последние 10 лет местное правительство округа Нинхэ объединило более 10 млрд юаней (около $1,56 млрд) для восстановления экосистемы водно-болотных угодий посредством регулирования и хранения воды, защиты птиц и других мер.