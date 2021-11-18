Пекин, 18 ноября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Китайская полиция в октябре арестовала более 180 банд, занимавшихся телекоммуникационным и онлайн-мошенничества, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 17 ноября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По данным ведомства, было арестовано более 1400 подозреваемых. Министерство также опубликовало на своем веб-сайте 10 типичных случаев таких преступлений. В одном случае десять подозреваемых вступили в сговор с телекоммуникационными и онлайн-мошенническими бандами за рубежом и обманули жертв, отправив им ложную информацию о неполной занятости и инвестициях.

Китайские правоохранительные органы раскрыли 262 000 дел о мошенничестве в сфере телекоммуникаций и онлайн с января по сентябрь и арестовали 373 000 подозреваемых по этим делам.