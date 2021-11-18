Сямынь, Китай, , 05:18 — REGNUM Профессор из Соединенных Штатов провел 12 ноября специальный идеологический и политический урок для более чем 1000 студентов Сямыньского университета портовом городе Сямынь провинции Фуцзянь, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Сямынь Urasvoboda.ru

65-летний Уильям Браун, делясь своим опытом в Китае, провел новый и живой урок на тему «Просвещение в области реформ в Китае и открытость миру» для своих студентов в университетской школе марксизма.

«Китай — это чудо», — сказал Браун, который прожил в этой стране более трех десятилетий. Он сказал, что жизнь в стране — это счастливый опыт для него, и он надеется, что сможет снова посетить страну 20 лет спустя.

Браун получил награду Наньян за выдающийся вклад, присужденную университетом два года назад. Браун был первым иностранным и самым молодым преподавателем, удостоенным этой чести с тех пор, как университет начал вручать награду в 2013 году.