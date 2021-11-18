Владивосток, 18 ноября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено 22 и 23 ноября из-за непогоды в Приморском крае. Об этом сказано в опубликованном 18 ноября заявлении Примгидромета.

Михаил Шапиро «Штормовое предупреждение». Холст, масло

По данным ведомства, на территории Приморского края 22 и 23 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег. Очень сильные осадки, до 50 мм, ожидаются в ночь на 22 ноября и днём в южной половине края и на восточном побережье.

В ночь на 23 ноября ожидается распространение очень сильных осадков (до 50 мм) на северную часть Приморского края. На дорогах ожидается гололедица. Ветер усилится до 15−22 м/сек, на побережье скорость отдельных порывов будет достигать 25 м/сек. На юге и востоке региона возможен подъём уровня воды в реках и кратковременные выходы воды из берегов в низинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ветре, с порывами до 15−20 м/сек, который ожидается в центральных и южных районах Красноярского края.