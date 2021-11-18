Сингапур, , 05:15 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун считает, что действия США и Китая, наращивающие напряжённость вокруг Тайваня, могут привести к опасным ошибкам и просчётам. Это следует из его интервью агентству Блумберг, выдержки из которого 18 ноября опубликовала пресс-служба правительства Сингапура.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун Kremlin.ru

По словам Ли Сянь Луна, в последнее время «США демонстративно и активно увеличили своё взаимодействие с Тайванем». Одновременно с этим ВВС КНР регулярно «проверяют противовоздушную систему острова».

Ли Сянь Лун «Я не думаю, что это может незамедлительно привести к войне, но вероятна ситуация, при которой ошибки и просчёты могут вовлечь в хрупкую ситуацию».

Лидер Сингапура считает, что такие действия США и Китая «вызывают напряжённость, беспокойство и повышают вероятность ошибок и просчётов». В целом же различия между этими государствами являются «глубокими, многосторонними и выходят за рамки определённых вопросов», а зачастую «касаются базовых принципов мировоззрения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения в видеоформате тайваньской темы с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что если сепаратисты, выступающие за так называемую «независимость» Тайваня, перейдут «красную черту» или будут провоцировать официальный Пекин, то Китай будет вынужден принять решительные меры.

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