Пекин, , 05:14 — REGNUM На заседании исполнительного совета Госсовета КНР 17 ноября был рассмотрен и утвержден план по цифровизации государственных услуг по всей стране в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Цифровизация Mos.ru

Китай ускорит создание цифрового правительства для улучшения административных услуг, говорится в сообщении на совещании, которое проходило под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Соответственно, страна должна создать национальную сеть цифрового правительства для улучшения регионального и межведомственного обмена информацией и обеспечения того, чтобы ее цифровые государственные услуги охватывали больше секторов и становились более доступными, говорится в сообщении совещания.

На совещании также говорилось, что необходимо расширить использование цифровых технологий во время крупных чрезвычайных происшествий и поощрять цифровизацию регулирования рынка.

В целях зеленого развития на совещании было принято решение о введении целевой программы перекредитования с квотой в 200 млрд юаней (около $31,3 млрд) для поддержки чистого и эффективного использования угля.

Программа перекредитования коснется добычи угля, переработки, выработки электроэнергии и других процедур, при этом также будет развернута политическая поддержка, включающая налоговые льготы, специальные государственные облигации и проекты по торговле.