Ухань, Китай, 18 ноября 2021, 05:02 — REGNUM Конференция по новаторству зарубежных китайцев и развитию в Китае 2021 года открылась 16 ноября в Ухане, столице провинции Хубэй в центральной части страны, собрав более 500 гостей из страны и из-за рубежа, сообщает агентство Синьхуа.

Виктор Корецкий. Дорога таланта… Дорогу талантам!. 1948
Виктор Корецкий. Дорога таланта… Дорогу талантам!. 1948

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли признал вклад зарубежных китайцев в процесс революции, строительства и реформ в Китае.

Ожидается, что зарубежные китайцы будут продолжать традиции патриотизма и любви к своей родине и активно участвовать в реализации основных стратегий Китая, а также в дружественном сотрудничестве и обменах между Китаем и зарубежными странами, сказал Дин.

Мероприятие совместно организовано правительством провинции Хубэй, Управлением по делам зарубежных стран Государственного совета Китая и муниципальным правительством Уханя.

С момента своего запуска в 2001 году конференция стала важной платформой для привлечения талантов и инвестиций из-за рубежа в Китай и содействия сотрудничеству и обменам между Китаем и зарубежными странами.