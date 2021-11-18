Ухань, Китай, , 05:02 — REGNUM Конференция по новаторству зарубежных китайцев и развитию в Китае 2021 года открылась 16 ноября в Ухане, столице провинции Хубэй в центральной части страны, собрав более 500 гостей из страны и из-за рубежа, сообщает агентство Синьхуа.

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Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли признал вклад зарубежных китайцев в процесс революции, строительства и реформ в Китае.

Ожидается, что зарубежные китайцы будут продолжать традиции патриотизма и любви к своей родине и активно участвовать в реализации основных стратегий Китая, а также в дружественном сотрудничестве и обменах между Китаем и зарубежными странами, сказал Дин.

Мероприятие совместно организовано правительством провинции Хубэй, Управлением по делам зарубежных стран Государственного совета Китая и муниципальным правительством Уханя.

С момента своего запуска в 2001 году конференция стала важной платформой для привлечения талантов и инвестиций из-за рубежа в Китай и содействия сотрудничеству и обменам между Китаем и зарубежными странами.