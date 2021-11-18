Киев, , 05:01 — REGNUM Германия и Франция совершают большую ошибку, проявляя слабость в вопросе с мигрантами, оказавшимися на белорусско-польской границе, написал 17 ноября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Bundeskanzlerin.de

По его мнению, лидеры названных стран могли бы занять более жёсткую позицию во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.

«Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера ФРГ, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза», — написал Огрызко.

Осуждения, по его мнению, заслуживает и решение президента Франции Эммануэля Макрона позвонить Владимиру Путину.

Затем украинский деятель сделал вывод о том, что киевским властям придётся и дальше объяснять руководителям Франции и Германии, что они «совершают большую геополитическую ошибку».

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