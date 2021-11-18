Пекин, 18 ноября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин определил четыре приоритетные области, на которых Китаю и Соединенным Штатам следует сосредоточить свои усилия, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

Китай и Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность крупных стран и возглавить глобальное реагирование на нерешенные проблемы, заявил Си на виртуальной встрече с президентом США Джо Байденом, состоявшейся 16 ноября.

Он отметил, что обе страны должны действовать в духе равенства и взаимной выгоды, чтобы продвигать обмены на всех уровнях и во всех областях и генерировать больше позитивной энергии для китайско-американских отношений. Си также подчеркнул необходимость конструктивного урегулирования разногласий и деликатных вопросов, чтобы не допустить срыва или выхода из-под контроля китайско-американских отношений.

Си добавил, что обе страны также должны укреплять координацию и сотрудничество по основным международным и региональным актуальным вопросам, чтобы предоставить миру больше общественных благ.