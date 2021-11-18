Хабаровск, , 04:51 — REGNUM Рабочие, приезжающие на вахту в Хабаровский край, должны будут сделать прививки от коронавируса. Обязательную вакцинацию будут требовать от всех вахтовиков без исключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края. Решение было принято на заседании оперативного штаба.

Вакцинация Permkrai.ru

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После того, как будет достигнут 100% показатель вакцинации среди вахтовиков, на предприятиях отменят предварительную обсервацию перед работой и ПЦР-тестирование. Эти меры коснуться большого количества человек: 72% сотрудников предприятий, добывающих драгоценные и цветные металлы в Хабаровском крае, работают вахтовым методом.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштабом также было принято решение о введении QR-кодов для внутрирегиональных перелётов. Помимо этого вводится обязательная вакцинация жителей региона в возрасте старше 60 лет.