Манила, 18 ноября 2021, 04:50 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин (FDA) одобрило использование китайской вакцины Sinovac CoronaVac и трех других брендов в качестве бустерных прививок против COVID-19, заявил генеральный директор FDA Энрике Доминго, передает 16 ноября агентство Синьхуа.
Во время предварительно записанной встречи, транслировавшийся 16 декабря, Доминго сказал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже внесло поправки в разрешение на экстренное использование Sinovac, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник Лайт», а это «означает, что через шесть месяцев после второй дозы можно вводить другую».
Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) заявило, что все полностью вакцинированные медицинские работники могут получать бустерные дозы, начиная с 17 ноября, а также люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
На сегодняшний день Филиппины получили почти 125 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей. Китай, крупнейший поставщик вакцин COVID-19, был первой страной, предоставившей вакцины Филиппинам, что позволило стране Юго-Восточной Азии начать кампанию по вакцинации 1 марта.
Филиппины ввели почти 71 млн доз вакцин против COVID-19. Более 31,8 млн человек были полностью вакцинированы. Правительство намерено вакцинировать до 70% своего 110-миллионного населения в этом году.
По состоянию на 16 ноября в стране зарегистрировано в общей сложности почти 2,82 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 45 808 смертей.