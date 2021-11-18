Манила, , 04:50 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин (FDA) одобрило использование китайской вакцины Sinovac CoronaVac и трех других брендов в качестве бустерных прививок против COVID-19, заявил генеральный директор FDA Энрике Доминго, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

Вакцинация Minrex.gob.cu

Во время предварительно записанной встречи, транслировавшийся 16 декабря, Доминго сказал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже внесло поправки в разрешение на экстренное использование Sinovac, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник Лайт», а это «означает, что через шесть месяцев после второй дозы можно вводить другую».

Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) заявило, что все полностью вакцинированные медицинские работники могут получать бустерные дозы, начиная с 17 ноября, а также люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

На сегодняшний день Филиппины получили почти 125 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей. Китай, крупнейший поставщик вакцин COVID-19, был первой страной, предоставившей вакцины Филиппинам, что позволило стране Юго-Восточной Азии начать кампанию по вакцинации 1 марта.

Филиппины ввели почти 71 млн доз вакцин против COVID-19. Более 31,8 млн человек были полностью вакцинированы. Правительство намерено вакцинировать до 70% своего 110-миллионного населения в этом году.

По состоянию на 16 ноября в стране зарегистрировано в общей сложности почти 2,82 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 45 808 смертей.