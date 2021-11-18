Пекин, 18 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил 16 ноября, что Китай и Африка должны расширить свое прагматичное сотрудничество, чтобы создать лучшее будущее для 2,7 млрд китайцев и африканцев, сообщает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Ли сделал соответсвующие замечания во время своего выступления на 4-м Форуме по сотрудничеству местных органов власти Китая и Африки, в котором он принял участие по видеосвязи.

Отметив, что дружба между Китаем и Африкой нерушима, Ли сказал, что Китай готов увеличить помощь Африке вакцинами и противоэпидемическими материалами в соответствии с ее потребностями, чтобы построить прочную линию обороны для здоровья людей.

Китай готов и дальше согласовывать стратегии развития друг друга, укреплять обмен опытом в области городского управления, искоренения нищеты, социального строительства и модернизации сельского хозяйства, а также содействовать сотрудничеству между городами дружбы, сказал Ли.

Он добавил, что Китай будет сотрудничать с Африкой для защиты общих интересов развивающихся стран, поддержания дружественных традиций взаимного уважения, равенства, единства и сотрудничества, соблюдения принципа многосторонности и поддержки друг друга в вопросах, касающихся их соответствующих основных интересов и основных проблем.

Подчеркнув важность обменов и дружбы между китайским и африканским народами, Ли сказал, что совместными усилиями обеих сторон можно многого достичь благодаря сотрудничеству между местными органами власти Китая и Африки. Около 300 политических лидеров из африканских стран и должностных лиц местных органов власти и соответствующих учреждений из Китая и Африки приняли участие в конференции как онлайн, так и оффлайн.