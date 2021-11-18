Владивосток, 18 ноября 2021, 04:39 — REGNUM Островом Русский во Владивостоке заинтересовались инвесторы. Его намерены сделать центром притяжения молодежи и туристов, развития образования, науки, инноваций, заявил в ходе визита в столицу Приморья полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он назвал остров уникальной и перспективной территорией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе края.
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Остров поделили между собой инвесторы. По словам главы региона Олега Кожемяко, на Русском будут активно развивать транспортную инфраструктуру.
Среди самых крупных проектов, которые планируется реализовать, Юрий Трутнев назвал парк развлечений «Приморские тропики», сафари-парк, конгрессно-выставочный центр. Остров будут развивать по нескольким направлениям — рекреационному, туристическому, культурному, образовательному, спортивному.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября правительство России дополнило план мероприятий по развитию острова Русский в Приморском крае. В том числе, там намерены построить гостиничный комплекс «Приморские тропики». Изменения утверждены председателем федерального исполнительного органа Михаилом Мишустиным.