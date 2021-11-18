Владивосток, , 04:39 — REGNUM Островом Русский во Владивостоке заинтересовались инвесторы. Его намерены сделать центром притяжения молодежи и туристов, развития образования, науки, инноваций, заявил в ходе визита в столицу Приморья полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он назвал остров уникальной и перспективной территорией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе края.

Остров Русский

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Остров поделили между собой инвесторы. По словам главы региона Олега Кожемяко, на Русском будут активно развивать транспортную инфраструктуру.

«Это вторая очередь ДВФУ, программа реновации жилья в поселках, дороги. Чтобы остров «заиграл» — один мост через Елену на Русский, второй — в районе Шигино через бухту Новик. Полуостров Саперный сейчас весь распределен между инвесторами, по поручению Юрия Петровича Трутнева к концу первого квартала они подготовят концепцию, экономическую модель с понятными сроками сдачи и началом строительства объектов, финансированием. После того, как появится дорожная инфраструктура, нужно будет думать и по другой части территории. Задача по Русскому острову стоит масштабная», — отметил Олег Кожемяко.

Среди самых крупных проектов, которые планируется реализовать, Юрий Трутнев назвал парк развлечений «Приморские тропики», сафари-парк, конгрессно-выставочный центр. Остров будут развивать по нескольким направлениям — рекреационному, туристическому, культурному, образовательному, спортивному.

«Ряд проектов появились, они довольно большие. Мы на совещании договорились, что Минвостокразвития оформит для них пакет преференций. Нужен отдельный набор больших льгот. Говоря о проектах, остановлюсь на самых больших. Это инициатива группы компаний «Крокус» — целый парк развлечений. Назвали его «Приморские тропики», поскольку планируются аквапарки с искусственными волнами, обогревом воды, использованием морской воды. Есть идея со строительством сафари-парка, центра развлечений. Есть идея конгрессно-выставочного центра. Пока это на уровне бизнес-предложений», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября правительство России дополнило план мероприятий по развитию острова Русский в Приморском крае. В том числе, там намерены построить гостиничный комплекс «Приморские тропики». Изменения утверждены председателем федерального исполнительного органа Михаилом Мишустиным.