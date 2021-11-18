Брюссель, , 04:38 — REGNUM Власти Евросоюза считают, что Белоруссия должна предоставить доступ для гуманитарной помощи мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе, после чего их нужно вернуть на родину. Об этом 17 ноября написал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на своей странице в Twitter.

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Он отметил, что технические переговоры по этому вопросу с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и белорусской стороной проведёт глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕК проведет технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Белоруссией по вопросам репатриации. Белоруссия должна предоставить доступ для гуманитарной помощи и предоставить убежища для мигрантов», — написал Мамер.

Ранее переговоры по теме мигрантов на белорусско-польской границе провели канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Белорусии Александр Лукашенко. Они обсудили пути выхода из миграционного кризиса и договорились о следующих контактах.

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