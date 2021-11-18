Лондон, , 04:38 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили у 38 263 человек за прошедшие сутки в Великобритании. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба британского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От последствий заболевания COVID-19 в стране за последние 24 часа скончался 201 человек. С начала пандемии коронавируса общее число выявленных случаев заражения в Великобритании составило 9 675 058.

Количество летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19, достигло 143 360 с начала пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании было за сутки подтверждено более 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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